بعد اختفاء «منصور السيوفي» تم اكتشاف جثته، وعلى الرغم من أن كل عائلة «السيوفي» متهمة في قتله، إلا أن «كاميليا» صاحبة أكبر منفعة من موته، حتى ترث أمواله، وتنتقم لوالدها من عائلة «السيوفي» التي قتلته بالمصنع.
وبالفعل بدأ الضابط «خالد نوح» التحقيق في القضية، وأكد لـ«كاميليا» أن لها مصلحة كبرى في قتله، خاصةً وأنها آخر من دخل مكتبه قبل اختفائه، ولكنها أكدت له بأن «نبيل السيوفي» هو آخر من دخل مكتبه، وحدثت بينهما مشاجرة كبيرة، قبل اختفاء منصور، وترك آثار الدماء خلفه.
«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.