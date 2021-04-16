بعد اختفاء «منصور السيوفي» تم اكتشاف جثته، وعلى الرغم من أن كل عائلة «السيوفي» متهمة في قتله، إلا أن «كاميليا» صاحبة أكبر منفعة من موته، حتى ترث أمواله، وتنتقم لوالدها من عائلة «السيوفي» التي قتلته بالمصنع.

وبالفعل بدأ الضابط «خالد نوح» التحقيق في القضية، وأكد لـ«كاميليا» أن لها مصلحة كبرى في قتله، خاصةً وأنها آخر من دخل مكتبه قبل اختفائه، ولكنها أكدت له بأن «نبيل السيوفي» هو آخر من دخل مكتبه، وحدثت بينهما مشاجرة كبيرة، قبل اختفاء منصور، وترك آثار الدماء خلفه.

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.