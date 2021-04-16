أجويرو خارج حسابات مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي بكأس الاتحاد الانجليزي

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أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو سيغيب عن مباراة الفريق أمام تشيلسي والمقرر لها غدا السبت في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا ) أن أجويرو لم يشارك في آخر ثلاث مباريات للفريق بعد تعرضه لمشكلة عضلية.

وجاءت الإصابة الأخيرة لتضيف أزمة جديدة للموسم الأخير للنجم الأرجنتيني مع سيتي، حيث اتسم الموسم بكثرة إصاباته وغيابه عن الفريق لتعرضه للمرض.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة أجويرو في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي: "لا ليس بعد".

ولا يعاني سيتي من وجود إصابات جديدة في صفوفه، وذلك بعد فوزه الثمين على بوروسيا دورتموند منتصف الاسبوع في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأكد جوارديولا: "اللاعبون بحالة جيدة، هم مرهقون لكنهم في حالة جيدة".

ولا يعتقد جوارديولا أنه سيكون من الصعب خلق الحافز لدى لاعبيه في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الوصول إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جوارديولا: "الأمر سيكون أسهل بكثير، تخيل أن تلعب تلك المباراة بدون التأهل إلى قبل نهائي أبطال أوروبا، الأمر سيكون أصعب بكثير".

وأضاف: "بالطبع كنت أفضل أن نحظى بعدة أيام أخرى لنستمتع بتأهلنا ونخلد للراحة ونستعد للمباراة، لكن الجدول هو الجدول، وحينما تكون مرشحا للفوز بكل البطولات فيجب عليك أن تتعامل مع الأمر".