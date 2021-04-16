قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة سلمية فلسطينية ضد الاستيطان في نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس السلمية ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي.



وأفاد شهود عيان - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.



ونظمت المسيرة هذا الأسبوع لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، ودعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، وانطلقت من أمام مسجد القرية باتجاه الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية، حيث اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال.