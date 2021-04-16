أمريكا: حقن أكثر من 198 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه جرى حقن ما يزيد عن 198 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت الهيئة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن 198 مليونا و317 ألفا و40 جرعة إجمالية جرى حقنها لأفراد في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 255 مليونا و400 ألفا و665 جرعة تم الحصول عليها.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 31.5 مليون شخص.

وفي السياق، أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية براين كيمب -في بيان اليوم - أن أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم حقنها في الولاية.

وأوضح البيان أن مليون عملية تطعيم جرت خلال في الولاية خلال 12 يوما، وأن أكثر من 3.2 مليون شخص في الولاية تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.