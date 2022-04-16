محمد ممدوح يشيد بمسلسل «مين قال»: زعلت لما عرفت إنه 15 حلقة فقط

أشاد الفنان محمد ممدوح بمسلسل "مين قال"، التي تنتهي حلقاته الـ15 اليوم الجمعة.

ونشر ممدوح، مجموعة من صور المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق، قائلا: "مسلسل مين قال من الحاجات اللي استمتعت جدا وأنا بتفرج عليها والحقيقة زعلت لما عرفت إنه 15 حلقة بس، كان نفسي يكمل لآخر رمضان".

وتابع: "برافو على الفكرة والمشاكل اللي بيمر بيها الشباب في السن ده وعلاقتهم بأهلهم اللي بيناقشها المسلسل وبرافو جدا للمواهب الجديدة اللي اكتشفها العمل ده وسعيد بأداء أحمد داش جدا".

واستطرد: "مبروك أساتذتنا الكبار الأستاذ جمال سليمان ونادين خان وعبدالله أبو الفتوح وأحمد يوسف ومحمد السيد، شكرا على مجهودكم وألف مبروك".