 محمد ممدوح يشيد بمسلسل «مين قال»: زعلت لما عرفت إنه 15 حلقة فقط - بوابة الشروق
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محمد ممدوح يشيد بمسلسل «مين قال»: زعلت لما عرفت إنه 15 حلقة فقط


نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 2:16 ص

أشاد الفنان محمد ممدوح بمسلسل "مين قال"، التي تنتهي حلقاته الـ15 اليوم الجمعة.

ونشر ممدوح، مجموعة من صور المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق، قائلا: "مسلسل مين قال من الحاجات اللي استمتعت جدا وأنا بتفرج عليها والحقيقة زعلت لما عرفت إنه 15 حلقة بس، كان نفسي يكمل لآخر رمضان".

وتابع: "برافو على الفكرة والمشاكل اللي بيمر بيها الشباب في السن ده وعلاقتهم بأهلهم اللي بيناقشها المسلسل وبرافو جدا للمواهب الجديدة اللي اكتشفها العمل ده وسعيد بأداء أحمد داش جدا".

واستطرد: "مبروك أساتذتنا الكبار الأستاذ جمال سليمان ونادين خان وعبدالله أبو الفتوح وأحمد يوسف ومحمد السيد، شكرا على مجهودكم وألف مبروك".

 

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