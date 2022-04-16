محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بشهر رمضان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، اليوم، وفدًا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة للمحافظ وجميع أهالي بورسعيد، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة بشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن المصريين جميعا يد واحدة، ودائما نجد روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد.

وهنأ محافظ بورسعيد وفد الكنيسة بأعياد عيد القيامة المجيد وشم النسيم، مؤكدا أن هذا العام يشهد أعياد المسلمين والأخوة المسيحيين معا، ليتشارك جميع أبناء الوطن الاحتفالات والمناسبات السعيدة.

وأضاف أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات"، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.