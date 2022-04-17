موسيماني يواسي شريف بعد خروجه من مباراة الأهلي والرجاء

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على مواساة محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر بعد خروجه من مباراة الرجاء في للقاء الذي استضافه ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد شريف قد خرج من الدقيقة 64 بدلا من محمد مجدي أفشة بعدما أتيحت له أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الرجاء المغربي، ولم ينجح في تسجيلها.

ووجه موسيماني رسالة لمحمد شريف بعد خروجه من المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، والتي يتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة والذي سيقام يوم 22 أبريل المقبل.