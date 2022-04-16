سلطات الاحتلال تعيد فتح حاجز جلمة العسكري بعد إغلاقه 8 أيام

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتح الحاجز العسكري «الجلمة» شمال شرق جنين.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» (رسمية)، إن قوات الاحتلال أعادت فتح الحاجز العسكري المذكور كالمعتاد في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق استمر ثمانية أيام.

سياسيًّا، أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، داعية لجنة التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات، من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.

وقال رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في تصريحات صحفية، إنّ ما شهده المسجد الأقصى بالأمس من تعدٍ على المصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعانا في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف أنّ هذا الانتهاك الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتعدي المقيت ضد المقدسات الدينية يُظهِر توجه القوة القائمة بالاحتلال لإثارة مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر بتاريخ 21 مايو 2021 قرارا بتشكيل اللجنة الدولية المستقلة المستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع.