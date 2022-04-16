دعا مجلس النواب الأردني، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بـ"الحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، واتخاذ موقف حاسم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".

وأدان المجلس في بيان، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين فيه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد البيان أن "الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الأقصى والتعدي على المصلين، تشكل انتهاكا صارخا لحرمة الأقصى في شهر رمضان المبارك، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين".

ولفت البيان في الوقت ذاته إلى "الدور الذي تمثله وصاية الهاشميين للمقدسات التي حافظت عليها وعلى هويتها، رغم عديد من الضغوطات، باعتبارها إرثا تاريخيا تحمله الهاشميون وسيبقون على العهد مقدمين فدائه الغالي والنفيس".

وحذر من "التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري والسريع لوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الشعب الفلسطيني".

كما دعا البيان الفلسطينيين إلى "ضرورة انجاز ملف المصالحة الفلسطينية بأقرب الآجال، من أجل توظيف التحولات الدولية والإقليمية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".