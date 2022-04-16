روسيا تستهدف مصنعا عسكريا في كييف بعد تحذير بتكثيف الهجمات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها استهدفت مصنعًا للمعدات العسكرية في كييف؛ غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

قالت الوزارة، في بيان على تطبيق تليجرام، اليوم السبت، إنّ أسلحة جو- أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، الذي أكد أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعاً لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وذكر المتحدث، أن القوات الجوية الروسية دمّرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.