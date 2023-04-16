الصحة العالمية: غينيا الاستوائية تؤكد إصابة 6 حالات أخرى بفيروس ماربورج

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم الإبلاغ عن 6 حالات إضافية مؤكدة مختبريًا بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 حالة.



وذكرت منظمة الصحة العالمية، بحسب بيان اليوم الأحد، أن من بين الحالات المؤكدة، هناك 11 حالة وفاة، بينما توفيت جميع حالات الإصابة المحتملة، مشيرة إلى أن أكثر المناطق تضررًا هي مقاطعة ليتورال.



وأكدت منظمة الصحة العالمية دعمها لوزارة الصحة في غينيا في جهود تعزيز مختلف مراكز الاستجابة، بما في ذلك المراقبة، والمختبرات وإدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها والإبلاغ عن المخاطر.



وفي مارس الماضي، قيمت منظمة الصحة العالمية مخاطر الصحة العامة التي يشكلها تفشي ماربورج بأنها عالية جدًا على المستوى الوطني، ومعتدلة على المستوى الإقليمي، ومنخفضة على المستوى العالمي.



يذكر أن فيروس ماربورج ينتقل إلى الأشخاص من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن المرض شديد الضراوة وله معدلات وفيات مرتفع، ويسبب حمى نزفية بنسبة وفيات تصل إلى 88%، وهو من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض الإيبولا، موضحة أنه لا توجد لقاحات ولا علاجات مضادة للفيروس معتمدة لكن مع الرعاية الداعمة (معالجة الجفاف بالسوائل الفموية أو الوريدية)، وعلاج أعراض معينة، تتحسن فرص البقاء على قيد الحياة.