محافظ القليوبية يشهد بدء موسم حصاد القمح بمزارع مدينة بنها

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الهجان: إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة 40841 فدانا وتم حصاد 83 فدانا حتى الآن

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لاحد مزارع القمح بقرية منشاة بنها التابعة لمركز ومدينة بنها، وذلك لبدء موسم حصاد القمح.

التقى المحافظ، عددا من المزارعين بتلك القرى وتحدث إليهم، مطالبا بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح؛ حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده.

وذكر أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح، وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

كما تابع الهجان خلال الجولة استعدادات الصوامع لاستقبال موسم القمح وقام بتفقد صومعة بنها.

وأكد المحافظ للمسئولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح؛ لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم وإستلام الأقماح.

وأكد المحافظ، على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الاقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الاقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم.

وأشار إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ويذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح لمركز بنها بلغت 11113 فدانا، وتم حصاد 20 فدانا منهم فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر بلغت 1776 فدانا، وتم حصاد 8 أفدنة، وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدان وتم حصاد 15 فدانا.

كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدانا، وتم حصاد 10 أفدنة وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدانا، وتم حصاد 12 فدانا، وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدانا وتم حصاد 10 أفدنة.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدانا وتم حصاد 8 أفدنة وبذلك تبلغ المساحة المنزرعة للقمح على مستوى المحافظة 40841 فدانا تم حصاد 83 فدانا منها.