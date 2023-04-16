مصرع 16 شخصا وإصابة 9 في حريق ببناية سكنية بدبي

لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب تسعة في حريق شب في بناية سكنية بدبي.

وأفاد متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، اليوم الأحد، بأن حادث الحريق الذي وقع في بناية سكنية في منطقة الراس في دبي امس السبت، أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة تسعة أشخاص، موضحا أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، بالتزامن مع تعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق.

وأكد المتحدث، في بيان، أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ ووصلت إلى موقع الحادث خلال ست دقائق، حيث بدأت على الفور التعامل مع الحريق.

وأضاف أن التحقيقات المبدئية أظهرت وجود تجاوزات من قبل مالك البناية فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تواصل التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث.