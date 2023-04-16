رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني يخرج من العناية المركزة

لم يعد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بحاجة إلى العلاج في العناية المركزة، حسبما قال شقيقه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" ووكالة أنباء "أدنكرونوس".

وقال باولو برلسكوني اليوم الأحد: "كل شيء على ما يرام".

وقبل وقت قصير من تصريحاته، ذكرت عدة وسائل إعلام إيطالية أن رئيس الوزراء الأسبق (86 عاما) سينقل إلى الجناح العادي.

وتم إدخال برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو في بداية أبريل، وهو يعاني من سرطان الدم المزمن وعولج أيضا من الالتهاب الرئوي.

وتحدث بيان لأطبائه يوم الخميس، عن "تحسن مطرد" آخر في صحة برلسكوني لكنه قال إنه لا يزال يتعين علاجه في العناية المركزة.

وشغل السياسي الشعبوي اليميني منصب رئيس الوزراء الإيطالي أربع مرات على فترات مختلفة بين عامي 1994 و 2011.

وكان برلسكوني في حالة صحية سيئة لسنوات. وفي نهاية عام 2020، على سبيل المثال، أصيب بفيروس كورونا والالتهاب الرئوي، وفي السنوات السابقة كان لا بد من نقله إلى المستشفى بسبب التهاب في المسالك البولية. وفي عام 2016، خضع لعملية جراحية في القلب.