أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، حدوث انخفاضات بأسعار الخبز في بنسبة تتراوح بين 20 و30% ابتداءً من غد الأربعاء، وذلك بعد الاتفاق على سعر الدقيق الجديد خلال اجتماع وزير التموين الثلاثاء لمناقشة أسعار الخبز السياحي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن الخبز الفينو سيخضع أيضًا لهذا الانخفاض؛ وذلك نتيجة انخفاض أسعار الدقيق الفاخر المستورد من الخارج من مستويات تزيد عن 20 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن اليوم.
وأشار «غراب» إلى أنه لا يوجد مبرر لاستمرار أسعار الخبز المرتفعة بعد تراجع سعر الدولار، مؤكدا أن بعض المخابز بدأت بالفعل في خفض أسعار الخبز، لافتا أنه يتم بيع رغيف الخبز فئة الـ 5 جنيهات بـ3 جنيهات و2.5 جنيه.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السولار والقمح أدت إلى حدوث ارتفاعات بأسعار الخبز في السوق خلال الآونة الأخيرة.