أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، حدوث انخفاضات بأسعار الخبز في بنسبة ‏تتراوح بين 20 و30% ابتداءً من غد الأربعاء، وذلك بعد الاتفاق على سعر الدقيق الجديد خلال اجتماع وزير التموين ‏الثلاثاء لمناقشة أسعار الخبز السياحي.‏



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الإثنين، أن الخبز الفينو سيخضع أيضًا لهذا الانخفاض؛ وذلك نتيجة انخفاض أسعار الدقيق الفاخر المستورد من ‏الخارج من مستويات تزيد عن 20 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن اليوم.‏



وأشار «غراب» إلى أنه لا يوجد مبرر لاستمرار أسعار الخبز المرتفعة بعد تراجع سعر الدولار، مؤكدا أن بعض ‏المخابز بدأت بالفعل في خفض أسعار الخبز، لافتا أنه يتم بيع رغيف الخبز فئة الـ 5 جنيهات بـ3 جنيهات و2.5 ‏جنيه.‏



وأوضح أن ارتفاع أسعار السولار والقمح أدت إلى حدوث ارتفاعات بأسعار الخبز في السوق خلال الآونة الأخيرة.‏