دورتموند يُطيح بـ أتلتيكو مدريد ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

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اقتنص بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بعدما فاز عليه بنتيجة 4-2، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

رباعية دورتموند حملت توقيع «براندت، ماستين، فولكروج وسابيتزر في الدقائق 34، 39، 71، 74 على الترتيب».

بينما سجل ثنائية أتلتيكو مدريد هاميلس وآنخل كوريا في الدقيقتين «49، 64».

وكانت مباراة الذهاب في إسبانيا قد انتهت لصالح اتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليتأهل دورتموند بمجموع اللقائين بنتيجة 5-4.

ويلاقي بوروسيا دورتموند في الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان الذي نجح في إقصاء برشلونة من الدور ربع النهائي.