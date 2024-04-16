متحدث الحكومة: المشروعات القومية أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء والضغط على الشبكة‎ ‎

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية لا يرتبط فقط ‏بفترة تزايد الضغط على شبكة الكهرباء خلال فصل الصيف؛ بل هناك عوامل أخرى أساسية مرتبطة بالضغط ‏على الشبكة الكهربائية، ومن بينها الطلب المتزايد على الشبكة؛ نتيجة للمشروعات القومية التي تم إنشاؤها خلال ‏الفترة الماضية، بالإضافة إلى التوسع العمراني.‏

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن كل هذه المشروعات ‏تضغط على شبكة الكهرباء وتؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى إعلان مجلس الوزراء ‏وقف تخفيف الأحمال في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين خلال تلك ‏الفترة.‏

وأوضح «الحمصاني» أن نظام تخفيف الأحمال قد بدأ تطبيقه «لمدة ساعتين في كل منطقة خلال الفترة من ‏الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً»، مضيفا أن :«الضغط ما زال مستمر على شبكة الكهرباء؛ لذلك عدنا ‏مرة أخرى لنظام تخفيف الاحمال كما كان مطبقا من قبل».‏ ‏

وأضاف أن التدفقات القادمة من المشروعات تصل تدريجيا على شكل أقساط ‏تباعا وعلى فترات متباعدة، ‏موضحا أن مصر قد استقبلت حتى الآن 15 مليار دولار فقط، وهي الجزء الأول من ‏صفقة رأس الحكمة، لافتا ‏أن ‏الدولة بصدد استقبال الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مطلع مايو المقبل.‏

وأكد أن الدولة تسعى لترشيد استخدام السيولة النقدية المتوفرة من أجل لوفاء باحتياجات وأولويات المواطن مثل ‏الأدوية والأغذية ومستلزمات الإنتاج والوقود، متابعا: «تقرر استئناف خطة ترشيد الأحمال مؤقتا إلى أن يتم ‏توفير السيولة الدولارية التي تمكن من التخلي عن تخفيف الأحمال، والأمر لن يختلف في فصل الصيف فالخطة ‏تأخذ في الاعتبار الضغوط المتوقعة على الشبكة في فصل الصيف ولن تزيد عدد الساعات». ‏