وزير الدفاع الألماني يدعو بلاده إلى مقاومة المعلومات المضللة الروسية

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أثناء زيارة إلى مركز اتصالات العمليات العسكرية في ماين جنوب غربي البلاد، إن ألمانيا بحاجة لأن تصبح أكثر مقاومة للمعلومات المضللة الروسية.

وذكر أنه يجب التعرف على حملات المعلومات المضللة مبكرا وكشفها علنا، وأوضح: "لا يمكن أن يخدعنا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في هذا المجال... لا بد أن نكون مستعدين".

وقال بيستوريوس: "بإيجاز، يجب أن نتحلى بالمرونة، عموما كدولة وكمجتمع"، واتهم روسيا بالسعي إلى بث الانقسام في الدول الغربية ومجتمعاتها.

وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى التأثير على عملية اتخاذ القرارات السياسية في ألمانيا.

وتفقد بيستوريوس العمل في القاعدة وتحدث إلى القوات المتمركزة هناك وشاهد مناطيد كبيرة يمكن استخدامها لتوزيع المنشورات.