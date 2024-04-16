مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء النزاع الحدودي بين فنزويلا وجويانا

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أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين عن قلقه إزاء النزاع الحدودي المحتدم بين فنزويلا وجويانا.

ودعا أعضاء المجلس الطرفين المتنازعين إلى ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في نزاعهما حول منطقة إيسيكويبو في أمريكا الجنوبية، وفقا لمتحدث باسمه.

وتدعو أقوى هيئة في الأمم المتحدة إلى حل الخلافات بالوسائل السلمية وإلى الوفاء بجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخرا قانونا يعلن منطقة إيسيكويبو الحدودية ، التي تنتمي إلى جويانا، ولاية اتحادية فنزويلية.

ووفقا للأرقام الرسمية، صوتت أغلبية كبيرة من الفنزويليين لصالح ضم المنطقة، في استفتاء مثير للجدل في ديسمبر.

وتطالب فنزويلا منذ فترة طويلة بالأراضي الغنية بالموارد التي تغطي نحو ثلثي البلد المجاور.

وتم ترسيم الحدود الحالية في عام 1899 في حكم تحكيم صادر عن محكمة في باريس، بدأته الولايات المتحدة وبريطانيا.

وجرى اكتشاف احتياطيات نفطية هائلة قبالة ساحل جويانا في عام 2015. وقد جلب هذا الآن للدولة الناطقة باللغة الإنجليزية، التي كانت في السابق واحدة من أفقر الدول في أمريكا الجنوبية، أعلى نمو اقتصادي في العالم.