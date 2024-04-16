توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا بسبب عاصفة شديدة

أعلنت مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وفي وقت سابق، قالت مطارات دبي إنه تم إلغاء قرابة 17 رحلة قادمة ومغادرة في مطار دبي الدولي اليوم 16 أبريل بسبب الظروف الجوية.

وأضافت في بيان: «بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، قال متحدث باسم فلاي دبي: «نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير على جداول سفر مسافرينا، وننسق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول إلى المطار قبل وقت كاف من مواعيد رحلاتهم والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة».

وكانت الناقلة وجهت أمس، مجموعة من النصائح للمسافرين يومي 16 و17 أبريل، من بينها الوصول قبل وقت كاف (4 ساعات) على الأقل إلى المطار والتحقق من حالة الرحلة على موقعها الإلكتروني.

وشملت نصائح «فلاي دبي» للمسافرين تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وهو متاح خلال 48 ساعة إلى 75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي. كما نصحت الناقلة الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها.

ولفتت إلى أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة، موضحة أن بإمكان المسافر توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة في المبنى رقم 2، حيث يمكنه طباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

ونصحت الناقلة المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.