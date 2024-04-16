مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500

أعلنت مؤسسات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9500 شخص.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، وذلك عشية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل من كل عام.

وذكر البيان أن عدد الأسرى في سجون إسرائيل وصل إلى أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 80 سيدة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون "مجدو" و"عوفر" و"الدامون"، موضحاً أن تلك الأعداد لا تشمل كافة أسرى قطاع غزة الذين يختفون قسريا.

وأفاد البيان أن عدد الأسرى الإداريين (دون تهمة) ارتفع إلى أكثر من 3660، حتى بداية أبريل الجاري، بينهم 22 سيدة وأكثر من 40 طفلا.

كما وصل عدد الأسرى الصحفيين إلى 56، منهم 45 تم أسرهم بعد السابع من أكتوبر، ولا يزالون الأسر، بينهم 4 صحفيات، وفق البيان.

وفيما يتعلق بأعداد المعتقلين المرضى، أشار البيان إلى وجود مئات من المرضى والجرحى الأسرى، وأن أعدادهم في تصاعد مستمر بعد السابع من أكتوبر جراء "الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتقل 21 أسيرا، منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو" الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، يضاف لهم 11 أسيرا اعتقلوا قبل الاتفاقية وأفرج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت عام 2011 مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ولكن أعيد أسرهم عام 2014.

ووفق نادي الأسير، يوجد 600 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (99 عاما حسب القانون العسكري الإسرائيلي) لمرة واحدة أو عدة مرات، بينهم الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم عليه بالسجن 67 مؤبدا.

وأشار نادي الأسير إلى وفاة 252 أسيراً داخل السجون، منذ عام 1967، بينهم 16 بعد السابع من أكتوبر (لا يشمل أسرى قطاع غزة).

وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين 27 أسيرا، وترفض تسليمهم لذويهم، أقدمهم "أنيس دولة" الذي توفي في سجن عسقلان عام 1980، وفق البيان.