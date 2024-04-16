يرى توفيق السيد الخبير التحكيمي، أن هدف فريق الزمالك الثاني أمام الأهلي غير صحيح؛ بسبب وجود ركلة حرة لصالح الفريق الأحمر قبل إحراز الهدف.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال توفيق السيد في تصريحات تليفزيونية: "هدف سيف الدين الجزيري الأول سليم، ومساعد الحكم هاني عبدالفتاح قدم مستوى جيدًا خلال اللقاء".

وأضاف: "إلغاء ركلة الجزاء لـ الجزيري كان قرارًا صحيحًا بعد العودة لتقنية الفار، ولكن إبراهيم نور الدين توقف لبعض الثواني قبل إطلاق صافرته، ولكن قد يكون سامي هلهل هو من نبه عليه بتلك اللعبة".

وواصل: "الهدف الثاني الذي سجله الزمالك، يوضح أن سيف الجزيري لعب بشكل خطر ضد عمر كمال عبدالواحـد، والكرة ركلة حرة لصالح الأهلي، واحتساب الهدف كان قرارًا خاطئًا من جانب إبراهيم نور الدين".

وزاد: "كنت أتمنى أن يقوم حكام الفار بمراجعة اللعب جيدًا، هناك مخالفة ارتكبت من سيف الجزيري ضد لاعب الأهلي، وقدمه كانت قريبة من وجه عمر كمال، واللاعب لم يستطع منافسة الجزيري لأن قدمه كانت في وجهه، ورأيي الشخصي أن الكرة ركلة حرة للأهلي وهو قرار أثر على نتيجة اللقاء".

وأشار إلى أن إبراهيم نور الدين احتسب الكرة هدفًا، ولم يتم مراجعته بشكل واضح من غرفة الـVar، موضحًا أن حكم الساحة لم يكن لديه التفاصيل كاملة، ولعبة الهدف الثاني للزمالك تخص تقنية الفيديو، مثل لعبة ركلة الجزاء.

وأكمل توفيق السيد: "طاقم التحكيم قدم مستوى مقبولًا رغم صعوبة اللقاء، والوقت الضائع في نهاية اللقاء كان 6 دقائق ولم يُلعبوا بشكل كامل، وكان يجب زيادته على الأقل دقيقة ونصف".

وأتم: "إخفاء الكرة «عيب ولا يصح مطلقا» هذا سلوك غير مقبول، وكان يجب على إبراهيم نور الدين طرد المدير الفني للفريق المنظم للمباراة (صاحب الملعب) وفقًا للائحة والقانون، لأنه المسئول عن ذلك، ولو كان الأهلي هو المسئول عن التنظيم وتكرر الموقف يتم طرد المدرب".