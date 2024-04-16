اليابان: هيئة الرقابة التجارية تطالب جوجل بتحسين ممارسات الإعلانات على شبكة البحث

تعتزم هيئة الرقابة التجارية اليابانية، إصدار تعليمات لشركة جوجل عملاق البحث على الإنترنت لإصلاح ممارساتها التجارية بعد أن وجدت أنها ربما فرضت قيودا غير عادلة في اتفاقية إعلانات البحث مع شركة ياهو اليابان، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصادر قريبة من الموضوع اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر، إن لجنة التجارة العادلة اليابانية تعتقد أن ممارسات عملاق البحث الأمريكي على الإنترنت يمكن أن تزيد من تقويض المنافسة في سوق الإعلانات.

وقالت ياهو اليابان، التي أصبحت الآن شركة إل.واي كورب اليابانية المشغلة لمنصة الإنترنت ياهو في اليابان وتطبيق التراسل الشهير لاين، إنها لم تجد أمامها خيار سوى قبول طلب جوجل لأنها تتلقى تقنية توزيع الإعلانات من جوجل.

وبحسب المصادر، قدمت جوجل إلى لجنة التجارة خطة لتحسين ممارساتها طواعية.

وفي حال موافقة اللجنة على الخطة، سيتم إعفاء الشركة من مواجهة الغرامات أو الإجراءات العقابية الأخرى المفروضة بموجب قانون مكافحة الاحتكار.

ودخلت الشركتان في شراكة عام 2010 الأمر الذي اتاح لياهو استخدام تقنية البحث عن الإعلانات الخاصة بشركة جوجل، والتي تعرض إعلانات عبر الإنترنت مرتبطة بالكلمات الرئيسية التي يتم البحث عنها.

ووفقا للمصادر، طلبت جوجل من ياهو في وقت لاحق التوقف عن تقديم الإعلانات المرتبطة بالبحث للمواقع الخاصة بشركائها التجاريين.