كومان يختار 30 لاعبا في قائمة هولندا لـ «يورو 2024»

أعلن رونالد كومان، المدير الفني الوطني لمنتخب هولندا، قائمة منتخب الطواحين، للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي تنطلق في ألمانيا منتصف يونيو المقبل.

منتخب هولندا يخوض منافسات النسخة المقبلة من اليورو في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات بولندا، فرنسا والنمسا.

وستقام مباريات اليورو على 10 ملاعب في 10 مدن ألمانية مختلفة، في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 14 يوليو، حيث ستجرى مباراة الافتتاح في ملعب أليانز أرينا في ميونخ، وسيقام النهائي في ملعب برلين الأولمبي.

وأعلن كومان قائمة أولية تضم 30 لاعبا، ليس من بينهم جوريان تيمبر مدافع آرسنال، وجوشوا زيركزي مهاجم بولونيا.

وضمت قائمة هولندا كل من: جوستن بيلو، مارك فليكين، نيك أوليج، بارت فيربروجين، ناثان آكي، ستيفن بيرجفين، دالي بليند، بريان بروبي، ممفيس ديباي، فيرجيل فان دايك، دينزيل دومفريس، جيريمي فريمبونج، كودي جاكبو، جيرترويدا، ريان جرافنبيرش، فرينكي دي يونج، كوبمينرز، ماتياس دي ليخت، يان ماتسين، دونيل مالين، تيجاني ريندرز، مارتن دي رون، جيردي شوتين، تشافي سيمونز، كوينتين تيمبر، جوي فيرمان، ميكي فان دي فين، ستيفان دي فري، فوت فيجورست وجورجينيو فينالدوم.