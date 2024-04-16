حسن مصطفى: أخطاء كولر والدفاع وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك

يرى حسن مصطفى لاعب فريق الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لم يدفع بالتشكيلة المثالية أمام الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت مساء الإثنين، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "عبدالله السعيد استطاع قيادة وسط الزمالك جيدًا، ونجح في الاستحواذ مع زملائه على مجريات اللقاء، وهو يلعب في مركز الديفيندر ويتم الاعتماد عليه دفاعيا بجوار دونجا، ولا يستطيع الهجوم كثيرًا بسبب عامل السن".

وأضاف: "الأهلي استقبل هدفين بسبب الأخطاء الدفاعية وكان هناك عدم تمركز سليم من رامي ربيعة في الهدف الأول، والهدف الثاني كان خطأ مشتركًا من عدة لاعبين خصوصا أنه جاء من رمية تماس للزمالك".

وأتم: "لابد من وجود وقفة مع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم في ظل كثرة الأخطاء الدفاعية".