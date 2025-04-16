رئيس وزراء أستراليا: أثق في ترامب وشي جين بينج

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، خلال مناظرة مع منافسه، قبل الانتخابات المقررة في 3 مايو المقبل، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه سبب لعدم الثقة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس الصيني شي جين بينج.

وخاض ألبانيز، مناظرة تلفزيونية أمام زعيم المعارضة بيتر داتون، حيث وجه إليهما مدير هيئة الإذاعة الأسترالية ديفيد سبيرز، السؤال عما إذا كانا يثقان برئيسي الولايات المتحدة والصين، أهم شركاء أستراليا الأمنيين والتجاريين.

وقال ألبانيز: "نعم، ليس لدي سبب لعدم الثقة في ترامب. لقد أجريت معه بعض المناقشات".

وأضاف ألبانيز، الذي تولت حكومته بقيادة حزب العمال (يسار وسط) مقاليد السلطة في عام 2022، أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الأسترالية كانت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

وقال داتون، من الحزب الليبرالي المحافظ، إن لا يعرف أيا منهما.

ووصف داتون توبيخ ترامب ونائبه جيه دي فانس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المكتب البيضاوي خلال شهر فبراير الماضي، بأنه أمر "مخز" و"مروع".

وقال داتون: "نثق في الولايات المتحدة، ولا أعرف رئيسها، حيث لم ألتقيه".

وأضاف داتون، أن لديه إيمانا "راسخا جدا" بعلاقة أستراليا مع الصين، أكبر سوق تصدير لها.

وقال داتون: "أريد أن أرى العلاقة تنمو، وأن أرى الثقة في تلك العلاقة. لكن علينا أن ندافع عن سيادتنا، وأن تكون علاقتنا قائمة على الاحترام المتبادل."

ومن المقرر أن يعقد الاثنان مناظرة ثالثة وأخيرة، تستضيفها شبكة "ناين نتورك" التلفزيونية، في 22 أبريل الجاري، قبل عقد الانتخابات.