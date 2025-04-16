قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر تربطها علاقات تاريخية مع بولندا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره رادوسواف شيكورسكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن مباحثاتهما ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أنه جرى التشديد على مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات البولندية بمصر وتذليل أي عقبات أمامها، مع التوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عُقدت في ديسمبر الماضي في ديسمبر الماضي، مع التطلع لانعقاد الدورة المقبلة في مصر بما يرفع زخم العلاقات.

وعبر عن إشادته بالتعاون السياحي بين البلدين، مؤكدا أن مصر تملك مقاصد سياحية متنوعة وتأمل في زيادة أعداد السياح البولنديين ليصل إلى مليون سائح سنويًّا.

وأفاد بأن بولندا تحتل المركز الخامس ضمن الدول المصدِّرة للمقاصد السياحية المصرية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في هذا القطاع.