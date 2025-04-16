الصورة الأولى لشخصية جوني ديب في day drinkers تثير إعجابا واسعا

ظهر الفنان الأمريكي المعروف جوني ديب في أول صورة له بأحدث أفلامه السينمائية Day drinkers، وكان بشعر رمادي اللون وعيون زرقاء، وهو المظهر الذي سبب تفاعلا واسعا بين الجمهور، وإعجابا كبيرا بحرص ديب على التنوع في شكل شخصياته دائما، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث الفيلم حول نادل في بار يعمل في أحد اليخوت وهناك يجتمع بشخص غامض جدا، وسيدة يكتشفان لاحقا أنها قاتلة محترفة وتتلاقى أمصارهم جميعا. ومن إخراج مارك ويبس.

ويجتمع جوني ديب في هذا الفيلم مجددا مع الفنانة المكسيكية المعروفة بينلوبي كروز، بعد تعاونهما في السابق في أفلام "قراصنة الكاريبي" و"جريمة على قطار الشرق السريع" وغيرها من الأعمال الناجحة.

وعلى ناحية أخرى، يستعد جوني ديب لتصوير أحدث أجزاء فيلم "قراصنة الكاريبي" بمشاركة اورلاندو بلوم.