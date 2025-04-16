حزب الجبهة الوطنية يبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة وفق نموذج المؤسسات الاجتماعية

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي اجتماعًا ناقشت خلاله سبل دعم المشروعات الصغيرة من خلال تنظيم عمليات التمويل والتدريب، على نهج المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الطابع الاجتماعي، بما يعزز استدامة هذه المشروعات ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير آليات الدعم الفني والإداري، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات، مع التركيز على تمكين الفئات المنتجة وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوزيع.

وجاء الاجتماع في إطار حرص الأمانة على تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تبني أفكار عملية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود الرامية إلى تقديم دعم متكامل لأصحاب المشروعات، بما يشمل الجوانب الفنية والتمويلية والتسويقية.

وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تفتح المجال أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات مرنة تسهم في تذليل التحديات أمام رواد الأعمال في مراحل التأسيس والانطلاق.