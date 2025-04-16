وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنهم لا يخططون للسماح بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، نافيًّا بذلك تقارير عبرية نسبت إليه معلومات تناقض ذلك.

وقال كاتس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا.

وأضاف كاتس أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى أدوات الضغط المركزية على حركة حماس، متحدثًا عن أنه لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.



وكانت صحف إسرائيلية قد نسبت إلى كاتس، اليوم الأربعاء، الزعم بأنّ إسرائيل تستعد لإعادة ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي التصريحات المنسوبة إلى كاتس (التي نفاها صراحة)، قال إنه هذا سيتم من خلال آلية توزيع عبر شركات مدنية.

وتصف تقارير أممية وجهات دولية والعديد من الدول ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين من جراء منع إدخال المساعدات منذ أكثر من شهر بأنها حرب تجويع ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



