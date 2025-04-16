إيران تبث مشاهد غير مسبوقة لأول هجوم مباشر على إسرائيل

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، لقطات مصورة تعرض تجهيزات الطائرات بدون طيار والصواريخ وغرفة القيادة والعمليات الخاصة لما أطلقت عليه "عملية الوعد الصادق 1"، التي هي أول هجوم مباشر شنته إيران على إسرائيل في أبريل عام 2024، ردًا على اغتيال القائد الكبير في "فيلق القدس"، محمد رضا زاهدي، في العاصمة السورية دمشق.

وأظهر الفيديو، الذي وُصف بأنه يحتوي على "مشاهد لم تُعرض من قبل"، مشاهد من داخل منشآت تحت الأرض تُظهر عمليات تجميع طائرات بدون طيار وصواريخ، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على القدرات العسكرية الإيرانية.

في المقابل، اعتبر موقع "واي نت" الإسرائيلي، أن هذه المشاهد ليست إلا دعاية إيرانية تهدف إلى "التعويض عن الإخفاقات العملياتية"، خاصة في ظل مفاوضات طهران النووية مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن إيران سبق أن نفذت هجومًا مماثلًا على إسرائيل في تشرين الأول 2024، تحت اسم "الوعد الصادق 2"، عقب اغتيال شخصيات بارزة من حماس حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وهو ما دفع إسرائيل إلى شنّ ردود عسكرية محددة، مع استمرار طهران في إخفاء ما تعتبره نقاط ضعف.

بالتزامن، علّق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في لقاء مع كبار قادة الجيش قائلاً: "يجب تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، فهذه القوات هي جدار الدفاع عن إيران وملاذ الشعب أمام أي عدوان خارجي".