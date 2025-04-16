الجيش اللبناني يعلن توقيف متورطين لبنانيين وفلسطينيين بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، عن تحديد هوية وتوقيف عدد من أفراد مجموعة مسئولة عن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر مارس 2025.

وذكر عبر بيان نشره على منصة «X» مساء الأربعاء، أن التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش، وبالتعاون مع الشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة وتحقيقات، من تحديد المجموعة المنفذة لعمليتي إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي ٢٢ و٢٨ /٣ /٢٠٢٥، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية.

وأشار الجيش اللبناني، إلى أن المجموعة التي تم تحديدها تضم أفرادا لبنانيين وفلسطينيين.

وأوضح أن القوى الأمنية نفذت عمليات دهم في عدة مناطق؛ أسفرت عن توقيف عدد من أفراد المجموعة، بالإضافة إلى ضبط الآلية والمعدات التي استخدمت في العمليتين.

وأكد البيان، أنه جرى تسليم المضبوطات وبدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في العمليتين.