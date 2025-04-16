رئيس الوزراء: قناة السويس الجديدة مثلت شريانا حيويا يربط الشرق بالغرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ قناة السويس الجديدة مثلت شريانًا حيويًا يربط الشرق بالغرب.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، اليوم الأربعاء، أن القناة تساهم في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية وإيذانًا بفكر جديد ومتطور في إدارة أحد أهم الممرات المائية في العالم إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

وأوضح أنه منذ هذا التاريخ شهدت هيئة قناة السويس جهودًا مستمرة لا تتوقف محققة طفرة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي العالمي بالقناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي وإنشاء جراجات للطوارئ وصولًا إلى المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة.

ولفت إلى أن هذا القطاع لم يكن يشهد أي تطوير منذ عام 1990 نتيجة للصعوبات والتحديات المرتبطة بطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في هذه المنطقة.

ونوه بأنه على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المستمر والمتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوافر القدرات والإمكانيات والبشرية والفنية لدى الهيئة كانت دافعًا رئيسيًّا لاجتياز الهيئة للمواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة الإسماعيلية، لإجراء جولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وشارك مدبولي في احتفالية الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال بيوم التفوق، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.