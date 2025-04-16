اجتماع سوري لبناني في دمشق لتعزيز آليات التنسيق العسكري

عقد رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان ومدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين.



وجاء في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "استقبل رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان، مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، لتعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين".



وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء "يأتي ضمن سلسلة لقاءات متواصلة بين الجانبين".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل أمس الاثنين في قصر الشعب بدمشق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته الأولى إلى العاصمة السورية منذ سقوط النظام السابق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار.

وبحث الجانبان ملفات مختلفة من بينها ترسيم الحدود والعلاقات التجارية والاقتصادية ومنع التهريب، والنظر في خطوط الطيران المدني.

كما تطرق الجانبان في اللقاء إلى مسألة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن الوفد اللبناني بحث في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلتها مأدبة غداء ومن ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة.

و أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن المحادثات المشتركة في دمشق، كانت "إيجابية وبنّاءة".

ووجه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.