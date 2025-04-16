مئات الجنود الإسرائيليين يطالبون بأولوية عودة الرهائن على استمرار الحرب

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن المئات من الجنود الإسرائيليين السابقين دعوا إلى إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على استمرار الحرب في قطاع غزة.

وجاء في رسالة وقعها 472 جنديا سابقا من وحدات خاصة، بينهم 135 من جنود الاحتياط العاملين، أن إطلاق سراح الرهائن هو الأمر الأخلاقي الأكثر أهمية، ويتقدم على جميع الأهداف الأخرى.

ودفعت الرسالة بأن استمرار احتجاز الرهائن في قطاع غزة يقوض الأسس الأخلاقية للدولة. وتطالب حركة حماس الفلسطينية بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المختطفين من إسرائيل.

وتتزايد الدعوات داخل إسرائيل، بما في ذلك من صفوف الجيش، التي تنتقد أنشطة إسرائيل داخل القطاع الساحلي وتشكك في أولويات الحكومة. بل إن البعض يدعون إلى إنهاء الحرب.

كما دعا نحو 1700 فنان وشخصية ثقافية إلى وقف فوري للقتال وإطلاق سراح الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويدفعون بأن حرب غزة، التي تعرض الرهائن والجنود للخطر وتؤدي إلى آلاف الضحايا والمعاناة على الجانبين، تخدم مصالح سياسية.

بالإضافة إلى ذلك، طالب 350 كاتبا إسرائيليا بإنهاء الحرب.

وفي رسالة أخرى، أفادت التقارير بأن حوالي 600 مهندس معماري ومهندس ومخطط مدن طالبوا بإطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب.

وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بأن المزيد من جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى حرب غزة بسبب خلافهم مع تصرفات الجيش وتخوفهم من احتمال إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.

كان أكثر من ستة آلاف أكاديمي ومسؤول تربوي قد وقعوا على التماسات تطالب بإعادة الأسرى من غزة، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب فورا.كما وقع أيضا عدة مئات من الجنود السابقين في سلاح المدرعات و قدامي المحاربين بالجيش وجنود احتياط بسلاح الجو وأطباء وعناصر سابقة بالموساد على التماس بهذا المعنى.