 رئيس البرلمان العربي يدين المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأردن - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أبريل 2025 1:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يدين المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأردن

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 1:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 1:35 م

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المخططات التخريبية التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيدًا بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية وكفاءتها العالية في تصديها لهذه المخططات التخريبية وإحباطها بنجاح.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي التام مع الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لأي تهديد يمس بأمن وسلامة المملكة.

وشدد اليماحي على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وشعبها العزيز وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

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