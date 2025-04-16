أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 936 ألفا و210 جنود منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 936 ألفا و210 جنود، من بينهم 1050 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10638 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء، و22163 مركبة قتالية مدرعة، و26377 نظام مدفعية، و1364 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1132 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و32837 طائرات مسيرة، و3145 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و44472 من المركبات وخزانات الوقود، و3804 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.