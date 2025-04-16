واشنطن تحث بوجوتا على عدم وقف صادرات السيارات الأمريكية

حث البيت الأبيض كولومبيا على وقف تطبيق اللوائح الجديدة المتعلقة بسلامة السيارات والتي قد تعرض صادرات السيارات الأمريكية إلى بوجوتا للخطر، في الوقت الذي يستعد فيه البلدان لمناقشة الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على المنتجات الكولومبية بما في ذلك البن والأفوكادو والزهور والزيت.

وفي رسالة إلى وزارة التجارة الكولومبية، قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إن خطط كولومبيا لتغيير متطلبات إصدار الشهادات للسيارات وقطع غيار السيارات التي تدخل البلاد قد تؤدي إلى "الوقف التام" لصادرات السيارات الأمريكية إلى كولومبيا، والتي بلغت قيمتها حوالي 700 مليون دولار العام الماضي.



وتم تسريب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل إلى وسائل الإعلام الكولومبية يوم الثلاثاء، وحصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على نسخة منها. ويحذر فيها جرير من أنه إذا لم تغير بوجوتا خططها، فإنها ستقوم بـ"ممارسة تجارية غير عادلة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ سريعة من قبل الولايات المتحدة".

ورفضت وزيرة التجارة الكولومبية سيلو روسينكي التعليق على الرسالة، لكنها قالت في مقابلة إذاعية يوم الثلاثاء إن لوائح السلامة ستكون من بين عدة قضايا ستكون موضع نظر عندما يجتمع ممثلو البلدين لمناقشة التعريفات الجمركية في وقت لاحق من هذا الشهر.