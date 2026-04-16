زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات مدفعية ويؤكد تعزيز الجاهزية القتالية

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بأن الزعيم كيم جونج أون أشرف على مسابقة لإطلاق المدفعية بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونج، جد الزعيم الحالي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الرفيق كيم جونج أون أشرف على مسابقة إطلاق مدفعي لوحدات المدفعية التابعة للتشكيلات المشتركة الكبرى في الجيش الشعبي الكوري، والتي نُظمت في المنطقة الغربية يوم 15 أبريل المعروف بـ/يوم الشمس/".



وأضافت الوكالة أن الوحدات المشاركة أظهرت "دقة قتالية عالية" و"جاهزية حرب كاملة"، حيث حازت وحدة المدفعية التابعة لفيلق الدفاع عن العاصمة على المركز الأول، تلتها وحدة من الفيلق الرابع في الجيش الشعبي الكوري.

وأعرب كيم عن رضاه عن المسابقة التي أُقيمت في "أعظم الأعياد الوطنية"، معتبرا أنها "مناسبة مهمة" لتعزيز الحماس للتدريب المدفعي وتقوية القدرات القتالية.