الجيش الأمريكي يقتل 3 أشخاص شرق المحيط الهادئ ضمن حملته لمكافحة تهريب المخدرات

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جديدة استهدفت زورقا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، وفق ما أفادت به القيادة الجنوبية الأمريكية، الأربعاء.

وذكرت القيادة في منشور على منصة إكس أنه استنادا إلى تقييمات استخباراتية، كان الزورق يعمل على أحد مسارات التهريب المعروفة وكان ضالعا في نقل المخدرات.

وكان الجيش الأمريكي أعلن قبل يوم واحد مقتل أربعة مهربين مشتبه بهم في عملية مماثلة في المنطقة نفسها.

وبأوامر من الرئيس دونالد ترامب، ينفذ الجيش الأمريكي منذ سبتمبر 2025 ضربات قاتلة ضد زوارق في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ يُشتبه في نقلها المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لأرقام رسمية، قتل أكثر من 160 شخصا بالفعل في مثل هذه الضربات.

ويقول منتقدون إن هذه الهجمات القاتلة في المياه الدولية تنتهك القانون الدولي.