غانا تنقذ 305 مواطنين من غرب أفريقيا في عملية لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت مصلحة الهجرة في غانا، اليوم الخميس، إنقاذ أكثر من 300 مواطن من غرب أفريقيا، بينهم 113 طفلا، بعد عملية استخباراتية استهدفت من خلالها شبكات التسول في شوارع العاصمة أكرا.

واستهدفت العملية، التي تم تنفيذها فجر أمس الأربعاء، شبكات تسول مشتبه بها تستغل أشخاصا من أجانب على صلة بالاتجار بالبشر في مناطق مختلفة من منطقة أكرا الكبرى.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، أن غانا لا تستوفي أدنى المعايير المطلوبة من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد.

وتعد غانا مصدرا ومكان للعبور ومقصدا للاتجار بالبشر في غرب أفريقيا.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل جنسيات المواطنين الذين تم إنقاذهم، والبالغ عددهم 305، ولكن يتردد أنهم 36 فتى، و77 فتاة، و66 امرأة، و126 رجلا.