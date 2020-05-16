تقرير - ماذا فعلت ألمانيا لتعيد البوندسليجا ؟

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تنطلق اليوم صافرة عودة الحياة لكبرى بطولات كرة القدم بعودة النشاط في منافسات الدوري الألماني بعد غياب شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

وتقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الألماني يبلغ عددها 6 مواجهات، على أن يتم استكمال الجولة في اليومين المقبلين.

وتعد ألمانيا من أولى الدول الأوروبية الكبرى التي تأخذ بزمام المجازفة قرار استئناف الأنشطة الكروية، على رأسها البوندسليجا، إلا أن تلك الخطوة جاءت بعد عدد كبير من الإجراءات المحددة في محاولة لتقليل مخاطر تفشي فيروس كورونا بين عناصر اللعبة.

وتستعرض الشروق إجراءات عودة الدوري الألماني التي جاءت على النحو التالي:

- الدوري الألماني هو أول دوري أوروبي يعود للعمل بعد فترة التوقف

- الدوري الألماني يعود على الرغم من أن الحالات في ألمانيا بدأت في الازدياد مرة أخرى والوفيات تعدت الـ 7000 أي أكثر من عشرة أضعاف الوضع في مصر.

- القرار اتخذ بعد عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس لكل الأندية واتحاد الكرة وتم الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية

- 25 ألف تحليل لفيروس كورونا للاعبين والمدربين والحكام في الدوري الألماني بوقع تحليل أسبوعيا لكل لاعب عن طريق مسحات للأنف والحلق

- 25 ألف تحليل هو الرقم المطلوب لعمل تحاليل ڤيروس كورونا لـ 1100 لاعبًا يشاركون في الدوري الألماني أسبوعيا

- التكلفة حوالي 2.5 مليون يورو لعمل الـ 25 ألف تحليل

- التحاليل سيتم إجراؤها في أقرب وقت ممكن من المباريات وقد يستدعي هذا اجراء التحليل مرتين أسبوعيا بحيث تصل النتيجة قبل دخول اللاعبين إلى الاستاد

- كل نادي تعاقد مع معمل مرخص لإجراء التحاليل الخاصة بها وإظهار النتاج في نفس اليوم وبعض النوادي ستضطر لإجراء التحاليل كل 2-5 أيام حسب جدولها

- سيتم تعليم اللاعبين كيفية اكتشاف أعراض ڤيروس كورونا المبكرة فيهم وفِي المحيطين بهم

- سيتم الكشف الطبي وقياس حرارة اللاعبين يومياً

- 322 شخص فقط سيسمح بدخولهم الاستاد في الدوري الممتاز يتضمّنون اللاعبين والمدربين والحكام والصحفيين والمصورين ومسئولي تحاليل المنشطات وعمال النظافة والأمن وعمل الملعب ومساعدي الحكام.

- سيتم تقسيم الـ 322 شخصا إلى 3 دوائر: 98 داخل الاستاد، 115 في المدرجات، و109 خارج الاستاد

- 270 شخصا سيحضرون مباريات دوري الدرجة الأولى

- كل فريق سيصل إلى الملعب منفصلا

- إلغاء بعض التقاليد مثل الصور الجماعية والمصافحة بين كباتن الفريقين

- ارتداء الأقنعة الواقية للفرق الطبية والتلفزيون

- نجوم كرة القدم سيقومون بغسل الأدوات الخاصة بهم بنفسهم لتفادي العدوى

- 4 أحواض لغسل الأيدي بجوار الملاعب

- الأبواب ستظل مفتوحة لمنع العدوى عن طريق مقابض الأبواب

- المؤتمرات الصحفية سيتم عقدها الكترونيا

- اللاعبين والجهاز الفني على دكك الاحتياط سيجلسون على بعد 2 - 3 كرسي من بعضهم البعض للحفاظ على التباعد الاجتماعي

- قياس درجة الحرارة عن طريق الأذن (أكثر دقة) لجميع الحاضرين عند بوابة الدخول المؤمنة

- المدرجات الخالية مشكلة واجهتها بعض الأندية بعرض بيع صور كرتونية مجسمة للمشجعين ووضعها في الاستاد أثناء المباريات وتجاوب الآلاف من الجماهير مما حقق دخلا اضافيا للنوادي.

- التنبيه على الجمهور بعد التجمع خارج الاستادات

- التنبيه على الجماهير بعدم التجمع لمشاهدة المباريات (سواء المحلية أو الدولية)

- بث المباريات على القنوات المفتوحة وليس المشفرة لتفادي تجمع الجمهور لمشاهدتها

- بيع حقوق البث من القنوات المشفرة للمفتوحة، وتوقع مليارات المشاهدات حول العالم لتعطش الجماهير لكرة القدم

- تدريبات اللاعبين بدأت من 6 إبريل (بعد 3 أسابيع فقط من غلق الدوري الألماني في 13 مارس)

- التدريبات ليست متكاملة بسبب تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة من خمسة أفراد لاتاحة الفرصة للتباعد الجسدي والاجراءات الوقائية

- مع عودة الدوري سيتم السماح بالتدريبات العادية

- عزل اللاعبين تماماً سوياً لمدة أسبوع قبل المباريات بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم لتقليل فرص العدوى

- جميع اللاعبين الذين سيلعبون غدا تم عزلهم في فنادق من أسبوع

- مباراة البداية ستكون بين دورتموند وشالكه وهي مباراة مهمة

- الهدف من الإجراءات هو تحقيق مخاطرة مقبولة طبيا وليس الحماية ١٠٠٪ لأن هذا مستحيل تحقيقه

- لو لم يتم الالتزام بالتعليمات سيتم إيقاف كرة القدم مرة أخرى

- 9 أشواط متبقية في الدوري الألماني، 34 يوما من المباريات، 36 ناديًا

- سيتم مد مدة الدوري

- ادخال تعديل الخمسة تغييرات الذي تم إعلانه من قبل الفيفا وذلك لتفادي مشكلة نقص التدريبات ولياقة اللاعبين

- لو تم اكتشاف حالة إيجابية في اَي نادي يتم عزل كل الفريق ١٤ يوما وإجراء المساحات لهم يومياً بالاضافة لعزل المدربين وعمال غرف خلع الملابس

- إيقاف أي لاعب يخالف تعليمات مكافحة العدوى أو يحرض الجماهير على تجاهلها عبر الإعلام أو وسائل التواصل المختلفة

- لو لم نبدأ الآن فإن المشهد الكروي سيختفي تماماً بعد سنة ولن نستطيع التعرف عليه

- الدوري الكوري الجنوبي عاد بالفعل بدون جمهور أول مايو

- انحناءات بدلا من المصافحة

- موقف بعض الدوريات العالمية من العودة لاستئناف النشاط

* الدوري الألماني يعود ١٦ مايو

* البريميرليج مقترح عودته في يونيو

* الدوري الامريكي ٨ يونيو

* الدوري الإيطالي مقترح العودة في مايو/ يونيو

* الدوري الإسباني معلق

* الدوري الهولندي ملغى