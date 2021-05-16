نتنياهو: العملية العسكرية في غزة مستمرة بكل قوة بدعم من واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تنوي حاليا تعليق عمليتها العسكرية التي تشنها على قطاع غزة وأن هذه الحملة مستمرة بدعم من دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وذكر نتنياهو في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في أعقاب ترؤسه جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من ألف هدف، بما فيها "بنى تحتية تحت الأرض"، لحركة المقاومة "حماس" في قطاع غزة منذ بداية التصعيد الجديد، مضيفا أن الحركة "تكبدت ضربة موجهة لكن ليس قاتلة"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وزعم نتنياهو أن تدمير إسرائيل للأبراج السكنية في غزة جاء لكونها إرهابية، مضيفا أنهم قدموا إلى المخابرات الأمريكية أدلة تثبت وجود "نشاط إرهابي" في برج الجلاء الذي كان يضم مكاتب لوسائل إعلام كبيرة منها قناة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس".

وقال إن "لا يوجد هناك إرهابي يحظى بالحصانة" على حد زعمه.