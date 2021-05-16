روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 8500 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت ثمانية آلاف و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 71 حالة وفاة.



وهذه هي بيانات المعهد حتى الساعة 34ر05 من صباح اليوم. وربما تكون هناك تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات خلال اليوم.



يذكر أنه تم تسجيل 12 ألفا و656 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد قبل أسبوع، وبلغ عدد حالات الوفاة 127 حالة.



يشار إلى أنه غالبا ما يقل عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها خلال أيام الآحاد من كل أسبوع؛ نظرا لتراجع معدل إجراء اختبارات خلال العطلة الأسبوعية.



وأضاف المعهد اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص بألمانيا (وهو ما يسمى أيضا بمعدل الإصابة الأسبوعي) بلغ صباح اليوم الأحد 1ر83، فيما بلغ أمس السبت 3ر87، وكان يبلغ قبل أسبوع 6ر118.



وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي في ألمانيا وصل اليوم الأحد إلى ثلاثة ملايين و593 ألفا و434 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من أعداد الإصابة لم يتم اكتشافها.



وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو ثلاثة ملايين شخص و286 ألفا و400 شخص، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 86 ألفا و96 شخصا.



وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس على مدار سبعة أيام (وهو ما يسمى أيضا بمعدل الاستنساخ) بلغ على مستوى ألمانيا 84ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 87ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 84 شخصا آخرين.