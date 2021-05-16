 الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 8:15 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 8:15 م

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، ضرورة تحرك هولندا والاتحاد الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والبدء بحل سياسي ينهي الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ويجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حيث أطلعه على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على المصلين الآمنين في المسجد الأقصى، والتصعيد الإسرائيلي الوحشي في غزة، والذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته والذي يجب أن يتوقف فورا.

وأعرب الرئيس عباس عن شكره لهولندا على ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدعم السياسي الأوروبي للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولي.

بدوره، أكد روته موقف بلاده الداعي لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددا على دعم هولندا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

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