وزير الدفاع اليمني يتفقد سير العمليات القتالية في أطراف مأرب

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تفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، سير العمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة ضد مليشيا الحوثي في جبهات محزام ماس والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب.

واطّلع المقدشي بحسب موقع "سبتمبر نت" على أوضاع المقاتلين وتضحياتهم الخالدة في سبيل اعلاء راية الجمهورية اليمنية والدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية والتصدي لمخططات التمدد الفارسي وأوهام الامامة والكهنوت.

والتقى الوزير بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية.. كما استمع من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى شرح حول العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي.

وعبّر عن الاعتزاز والفخر بما يتمتع به قادة وأفراد الجيش والمقاومة من عزيمة صلبة ورباطة جأش وروح معنوية وكفاءة قتالية لمواكبة معطيات المعركة والمسارات التكتيكية والاستراتيجية المرسومة.

وأكد وزير الدفاع أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الارهاب الحوثي.