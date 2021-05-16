استئناف القتال في جنوب أفغانستان مع انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر

استؤنف القتال بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان في جنوب البلاد، في أعقاب وقف لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام.

وفي بيان، ذكر فيلق الجيش الـ215 أن جيش البلاد استأنف عملياته الهجومية في جنوب غرب البلاد بعد وقف لإطلاق النار، انتهى منتصف الليلة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم إعادة إطلاق الغمليات في منطقتين بإقليم هلمند جنوب البلاد بالإضافة إلى العاصمة الإقليمية، مدينة لاشكار جاه.

وبمناسبة عطلة عيد الفطر، أعلن مسلحو طالبان وقفا لإطلاق النار من الخميس حتى السبت. وردت الحكومة بالمثل وأصدرت أيضا دعوة لوقف دائم لإطلاق نار، تجاهلها المسلحون.

وكانت الجماعة المسلحة قد كثفت هجماتها بعد أن بدأت القوات الدولية العملية الرسمية للانسحاب من البلاد في الأول من أيار/مايو الجاري.

يذكر أن حالة من عدم اليقين تسود أفغانستان بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سحب القوات الأمريكية من البلاد، بحلول 11 أيلول/سبتمبر 2021 . وذكر حلف شمال الأطلسي(ناتو) أن قواته ستحذو حذو الولايات المتحدة.