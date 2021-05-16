أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يقودون حملات تبرع بالدم لصالح جرحى غزة

نظم أعضاء برلمان الشباب في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة، في إطار الدور الوطني لأبناء محافظة شمال سيناء تجاه جرحى ومصابي غزة.

وأكد كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب - في تصريح اليوم - جاهزية أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة لتقديم كافة أنواع الدعم للحالات الفلسطينية من رعاية واستقبال المرافقين للمصابين والجرحى وتنفيذ حملات للتبرع بالدم.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء قد أكد استعداده للمشاركة في استقبال الجرحى الفلسطينيين.. مشيرا إلى تواجد فريق الهلال الأحمر المصرى فى معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين، فضلًا عن تكوين فريق استجابة على مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش، وكذا استقبال المتطوعين من الشباب وباقى الفئات للتعاون مع الفريق منذ 3 أيام، واستعدادهم للاستجابة لأى طارئ، حيث أنهم متواجدين في المقر على مدار 24 ساعة وجاهزين للتبرع بالدم وتقديم المساعدات والإغاثات الطبية لإخواننا في فلسطين.