حبس عامل 4 أيام اختطف نجل شقيقة زوجته لإجبارها على إعادة المنقولات

قرر محمد عونى وكيل النائب العام برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس عامل 4 أيام لاتهامه باختطاف نجل شقيقة زوجته، وذلك لإجبار زوجته على إعادة المنقولات الزوجة الخاصة بهما إلى مسكن الزوجية والتى قامت بنقلها لمنزل والدها لوجود خلافات زوجية بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط عامل، اختطف نجل شقيقة زوجته، لوجود خلافات بينه وبين وزوجته ومساومة والدة الطفل على قيام شقيقتها بإعادة المنقولات الزوجية.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر بأمن يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، 26 سنة، مقيمة بدائرة المركز، بقيام زوج شقيقتها، عامل 49 سنة، مقيم بذات الناحية، باستدراج نجلها، 7 سنوات، حال لهوه أمام مسكنهما واصطحابه بـتوك توك بدون لوحات معدنية إلى جهة غير معلومة، على أثر خلافات بين العامل وزوجته لقيام الأخيرة بنقل المنقولات الزوجية إلى محل إقامة أهليتها.

كما أضافت الشاكية تلقيها اتصالًا هاتفيًا منه قام فيه بمساومتها على قيام شقيقتها بإعادة المنقولات نظير إعادة نجلها.

وعلى الفور أمر اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد محمود عيسى والمقدم محمد أبو غزالة لسرعة ضبط الجاني وأسفرت جهود فريق البحث، عن صحة البلاغ، وقيام المتهم باصطحاب الطفل إلى شقة خاصة بأحد ذويه بدائرة مركز إيتاى البارود، وباستهدافه تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة، وبرفقته الطفل المختطف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للخلافات القائمة بينه وبين زوجته.