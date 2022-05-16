الدفاع الأوكرانية: القوات المدافعة عن خاركيف تصل إلى الحدود مع روسيا

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المدافعة عن منطقة "خاركيف" في شرق البلاد نجحت في صد هجوم الجيش الروسي ووصلت إلى جزء من الحدود الأوكرانية الروسية.

وأوضحت الوزارة -في منشور عبر صفحتها على "فيس بوك"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"- أن "الكتيبة 227 من اللواء 127 لقوات الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة خاركيف نجحت في صد الروس ووصلت إلى جزء من حدود الدولة".

وكانت تقارير قد أفادت بأن المدافعين الأوكرانيين يواصلون هجومهم المضاد شمال "خاركيف" بنجاح ويتقدمون باتجاه الحدود مع روسيا.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت أجهزة عسكرية غربية أن الهجوم الذي تشنه روسيا في منطقة "دونباس" قد توقف.